Украина хочет предложить изменить Минские соглашения

В Киеве считают, что комплекс мероприятий, который был прописан в договоренностях, не сработал.

До следующего саммита в «нормандском формате» Киев планирует подготовить ряд изменений для Минских соглашений. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление в эфире местного ТВ сделал официальный представитель Киева по политической подгруппе Алексей Резников.

«Поэтому давайте садиться…давайте вместе напишем «Минск-4», — предложил Резников.

По его словам, комплекс мероприятий, который был прописан в договоренностях, не сработал. Содержание измененных соглашений будут обсуждаться с политическими советниками, а также с главами МИД четырех стран.