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США одобрили введение санкций против Турции

11.12.2019 22:35
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США одобрили введение санкций против Турции

Комитет сената США по иностранным делам принял законопроект о введении санкций против Турции. Теперь проект закона должен утвердить Сенат.

  • Законопроект о введении санкционных ограничений против Турции поддержали члены Комитета сената США по иностранным делам. Санкции вводятся из-за действий турецкой стороны в Сирии, в связи с проведением операции «Источник мира», а также покупки у России ЗРК С-400. Закон предполагает введение санкций в отношении министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов Турции, а также против крупного турецкого банка Halkbank и тех финансовых организаций, которые имеют связи с военной операцией в Сирии. Ограничениям подвернется и продажа оружия турецкой стороне, причем не только американского, но и иностранного вооружения, которое Турция сможет использовать в Сирии.
  • Будет затребован отчет о вкладе турецкой стороны в НАТО с того момента, как страна в 1952 году стала одним из членов Альянса. Конгрессмены хотят получить от Госдепа полную оценку действий Турции в рамках НАТО в прошлом и возможность выполнения страной всех 14 статей Североатлантического договора в будущем, пишет РБК.
  • Ранее Турция заявляла, что в случае введения американских санкций может закрыть для США военную авиабазу Инджирлик, расположенную на турецкой территории. Об этом говорил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Американская база была построена после Второй мировой войны. Штаты использовали ее во время войны в Персидском заливе в 1991 году и конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии.
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