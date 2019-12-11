США одобрили введение санкций против Турции

Комитет сената США по иностранным делам принял законопроект о введении санкций против Турции. Теперь проект закона должен утвердить Сенат.

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