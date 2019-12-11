Польша готова к остановке транзита Украиной российского газа

Польша может восполнить прекращение поставок российского газа с помощью национальной добычи, терминала СПГ, поставок из ЕС и Белоруссии.

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