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Польша готова к остановке транзита Украиной российского газа

11.12.2019 21:59
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Польша готова к остановке транзита Украиной российского газа

Польша может восполнить прекращение поставок российского газа с помощью национальной добычи, терминала СПГ, поставок из ЕС и Белоруссии.

  • Польская нефтегазовая компания PGNIG заявила, что готова к остановке транзита российского газа через территорию Украины, которая может произойти 1 января 2020 года. В компании подчеркнули, что общий расход газа в Польше составляет 19 млрд кубометров газа в год, а собственная добыча, запасы, закаченные в хранилища, и импорт через Белоруссию составляют порядка 25,6 млрд кубометров газа в год.
  • В компании также готовы и к прекращению поставок газа через газопровод "Ямал — Европа", когда истечет контракт между "Газпромом" и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz. Это может произойти 18 мая 2020 года. Представитель PGNIG заявил, что восполнить недостающий объем газа можно будет за счет терминала СПГ или других поставок из ЕС, пишет РИА Новости.
  • Подготовка к остановке транзита газа через Украину ведется в связи с тем, что российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" до сих пор не заключили нового транзитного газового контракта взамен того соглашения, действие которого истекает 31 декабря 2019 года.
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