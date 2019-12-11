Минэкономразвития хочет защитить от кредиторов доходы россиян

Минэкономразвития предлагает защитить от кредитных организаций доходы россиян в размере прожиточного минимума

Представитель Министерства экономического развития рассказал журналистам, что ведомство предлагает защитить доходы российских граждан от кредитных организаций в размере прожиточного минимума. В Минэкономразвития пояснили, что величину защищенного уровня доходов россиян планируется установить в размере прожиточного минимума, установленного в регионе, где проживает человек. В ведомстве добавили, что для пожилых людей эта величина, соответственно, будет равна прожиточному минимуму пенсионеров.