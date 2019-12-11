Российские боксеры заявили, что не поедут на Олимпиаду без национального флага

Заявление было сделано на фоне недавнего сообщения о том, что ВАДА на четыре года запретило россиянам участвовать в крупнейших международных состязаниях.

Боксеры сборной России категорически заявляют о том, что не будут выступать на Олимпийских играх–2020 в Токио без национального флага – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

«Самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — подчеркнул Кремлев.

Заявление было сделано на фоне недавнего сообщения о том, что ВАДА на четыре года запретило россиянам участвовать в крупнейших международных состязаниях, а к играм будут допущены только «чистые» спортсмены. Однако в любом случае участвовать в мероприятиях они смогут только в нейтральном статусе, то есть, без российского триколора и гимна. Как ранее сообщали СМИ, российская сторона будет пытаться оспорить это решение.