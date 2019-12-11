Бывшего министра обороны Украины заочно судят в России за призывы к терроризму

Политик в 2014 и 2017 годах открыто утверждал, что Россия должна нести такие же потери, как и Украина в Донбассе.

СКР довел до суда уголовное дело, главным фигурантом которого является экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко, он обвиняется в призывах к терроризму в России через средства массовой информации. В частности, политик в 2014 и 2017 годах открыто утверждал, что Россия должна нести такие же потери, как и Украина в Донбассе. Более того, Гриценко обращался с призывом к общественности – взрывать российские поезда, которые перевозят боевую технику.