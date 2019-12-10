Даже у динозавров были вши

Новые окаменелости, найденные в янтаре, показывают, что вши существовали не менее 100 миллионов лет, когда пировали на пернатых динозаврах.

Генетическая работа над живыми вшами предполагала, что они возникли во времена пернатых динозавров, но ископаемых вшей слишком мало. Крошечные существа вряд ли окаменеют, и даже если они сделают это, их трудно обнаружить. Палеонтологи Тайпинг Гао, Донг Рен и Чунгкун Ши из Столичного педагогического университета в Пекине и их коллеги проводят много времени в поисках окаменелостей на предмет пропущенных насекомых, особенно паразитов, таких как вши. В двух экземплярах янтаря из Мьянмы они обнаружили 10 крошечных насекомых среди хорошо сохранившихся пуховых перьев, которые демонстрировали повреждение, как будто что-то их поедало.

«Находка очень, очень крутая и очень волнующая для сообщества вшей», - говорит Джулл Аллен, биолог-эволюционист из Университета Невады в Рино, который не был вовлечен в работу.

Насекомые длиной всего 0,2 миллиметра, примерно в два раза больше человеческих волос, не похожи на современных вшей. Их ротовые части не такие сложные, как у современных вшей, и у них длинные, жесткие щетинки на когтях и усиках. Исследователи назвали насекомых мезофтирусом Энгели. Мезофтирус означает мезозойскую вошь для геологической эпохи, когда они жили, а название вида - для энтомолога и палеонтолога Майкла Энгеля.

Как и у современных вшей, у древних вшей нет крыльев, у них крошечные глаза, короткие усики и короткие ноги, что говорит о том, что они не путешествовали далеко или быстро.

«Они выглядят немного странно, но у них определенно есть приятные черты», - говорит Аллен. «Поскольку они такие маленькие, исследователи полагают, что их экземпляры были нимфами - ювенильными вшами, а длина взрослого насекомого могла составлять полмиллиметра».

Большинство вшей сегодня - экстремальные специалисты, живущие только на одном виде или даже на определенной части тела одного вида. По словам Ши, перья в двух экземплярах янтаря выглядят совершенно по-разному и могут быть от разных динозавров, поэтому кажется, что вид М. Энгели был менее требователен. У обоих перьев был ущерб, который очень напоминает ущерб, нанесенный современными власоядными вшами, и исследователи подозревают, что виноваты древние насекомые. (Вши, которые заражают людей, пьют кровь, но многие другие вши сегодня едят перья или чешуйки кожи.)

Поскольку эти вши, казалось, питались перьями, они, вероятно, не кусали кожу своих хозяев, поэтому зараженные динозавры, вероятно, не чесались. Но ущерб, который они нанесли перьям, мог побудить динозавров ухаживать за собой также, как современные птицы избавляются от вшей и клещей, пишет ScienceMag.