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Мессенджер WhatsApp перестанет работать

10.12.2019 11:59
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Мессенджер WhatsApp перестанет работать

Имеются в виду гаджеты на старых ОС Windows Mobile, Android и iOS – в связи отсутствием необходимых технических возможностей их поддержка останавливается.

В следующем году мессенджер WhatsApp, владельцем которого является компания Facebook, перестанет функционировать на миллионах устройств во всем мире, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail. Как уточняется, имеются в виду гаджеты, которые функционируют на старых ОС Windows Mobile, Android и iOS – в связи отсутствием необходимых технических возможностей их поддержка останавливается. Так, например, с 31 декабря этого года WhatsApp не будет поддерживаться телефонами с Windows Phone, а с 1 февраля – у владельцев устройств с Android версии 2.3.7 и старше.

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