Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Париже во время проведения саммита "нормандской четверки" состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На вопрос журналистов смогли ли президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретиться и обменяться рукопожатиями перед началом встречи "нормандского формата" в Париже, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил положительно, заявив, что контакт между лидерами двух государств состоялся и они смогли пожать друг другу руки перед началом заседания, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в настоящее время в Елисеевском дворце, в Париже проходит очередная встреча лидеров "нормандской четверки". Ранее Песков сообщал, что на полях саммита Путин и Зеленский проведут отдельную встречу.