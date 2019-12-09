В Германии не видят причин для снятия антироссийских санкций

Хайко Маас заявил, что вклад Москвы в урегулирование конфликта на Донбассе может стать отправной точкой для улучшения отношений ЕС и РФ

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что сейчас нет никаких причин для снятия санкций Евросоюза с России. По его мнению, вклад Москвы в урегулирование конфликта на Донбассе может стать отправной точкой для улучшения отношений ЕС и РФ. Слова Мааса приводит МИД Германии на своей странице в Twitter.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России, Евросоюз ввел санкции против РФ. Позднее антироссийские ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались, пишет ТАСС.