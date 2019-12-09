Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

В рамках программы планируется выдать порядка 150 тыс. кредитов в размере 450 млрд рублей

9 декабря на совещании с вице-премьерами глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения 2% ипотечной ставки на Дальнем Востоке для молодых семей.

Медведев рассказал, что такая мера направлена на поддержку молодых семей, которые решили приобрести или построить жилье в этом российском регионе. Уточняется, подобная программа предполагает выдачу ипотечного кредита под 2% годовых на первичное жилье до 1 января 2025 года, а возраст хотя бы одного из супругов не должен превышать 35 лет.

Вице-премьер и полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что по предварительным расчетам в рамках льготной программы за 5 лет планируется выдать порядка 150 тыс. кредитов в размере 450 млрд рублей, пишет "Интерфакс".