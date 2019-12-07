Жириновский высказался о качестве европейских товаров

Для стран Запад россияне - люди второго сорта.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил высказал свое мнение об обвинениях, предъявленных Федеральной антимонопольной службой к производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt. ФАС, выявив несоответствие в составов их продуктов поставляемых на российский рынок и европейским потребителям, обвинила компании в двойных стандартах и поставкам россиянам товаров более низкого качества, чем европейцам.

Жириновский заявил, что наконец-то удалось выявить истинное отношение Запада к россиянам. По его словам, в Россию идут некачественные товары, так как Запад считает россиян людьми второго сорта. Политик потребовал прекратить ввоз в страну товаров ненадлежащего качества подчеркнув, что если западные производители хотят поставлять в Россию свою продукцию, она должна быть высокого качества, если же нет, то мы "обойдемся", приводит РИА Новости высказывание Жириновского в Twitter.