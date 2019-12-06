Рабинович рассказал о двух вещах, которые могут уничтожить Украину
Вадим Рабинович считает, что конфликт на Донбассе и продажа сельхозземель могут уничтожить Украину
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович уверен, что открытие рынка украинских сельхозземель для иностранцев, а также вооруженный конфликт на Донбассе могут стать причиной уничтожения Украины.
Напомним, что 13 ноября парламент страны в первом чтении утвердил законопроект об отмене запрета на продажу сельхозземель.
По словам Рабиновича, киевские власти должны поддержать украинского президента Владимира Зеленского в стремлении урегулировать конфликт на юго-востоке страны, но при этом нельзя допустить продажи земли. Депутат считает, что Украину специально втянули в войну на Донбассе, а теперь подходят к последнему шагу уничтожения страны - продаже сельхозземель, пишет РИА Новости.
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