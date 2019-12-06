Неизвестные напали на американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США, которая расположена в нефтяном районе Сирии

Сирийский телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что неизвестные напали на незаконно размещенную военную базу Соединенных Штатов Америки в Сирии. Уточняется, что этот инцидент произошел недалеко от нефтяного месторождения "Омар" на северо-востоке населенного пункта Дейр-эз-Зор.

По информации СМИ, неизвестные напали в то время, когда на базу прибыли грузовики с военной техникой. В свою очередь американцы ответили артиллерийским обстрелом. Другие подробности инцидента не раскрываются, пишет РИА Новости.