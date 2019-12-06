Посольство России в Сингапуре прокомментировало арест судна "Севастополь"

Сергей Новосельцев считает, что арест российского судна "Севастополь" является коммерческим спором, который не имеет отношения к политике

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал арест российского судна "Севастополь".

Ранее власти сингапурского порта задержали за долги "Севастополь", которое с прошлого лета находится под санкциями США.

Новосельцев считает, что этот инцидент никак не связан с политикой, а носит лишь коммерческий характер. По его словам, российское судно было арестовано не из-за американских санкций, а из-за долгов. Он пояснил, задолженность образовалось во время простоя "Севастополя" в связи с его ремонтом. Сейчас сингапурские власти планируют через суд добиться разрешения на его продажу.

Также Новосельцев подчеркнул, что российское судно не может покинуть порт Сингапура, на его борту находятся 12 членов экипажа. Он отметил, дипмиссия всячески помогает российскому экипажу "Севастополя" и внимательно следит за развитием событий. Пресс-секретарь резюмировал, что суд состоится 17 декабря, пишет РИА Новости.