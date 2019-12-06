В Совфеде предлагают создать общую систему оплаты труда учителей

В ряде российских регионов базовый оклад за нормативы педагогической нагрузки в два раза меньше МРОТ.

В России существует необходимость в создании общей для всей страны системы оплаты труда учителей – это предложение в беседе с «Известиями» озвучил зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. По его словам, в ближайшее время сенаторы планируют обратиться с инициативой соответствующего содержания к правительству. Как считает Смирнов, чтобы решить этот вопрос, понадобиться около года. Его можно будет проработать в рамках нацпроекта «Образование».

Говоря об этой проблеме, член СФ напомнил, что в некоторых регионах базовый оклад за нормативы педагогической нагрузки в два раза меньше МРОТ, что является недопустимым.