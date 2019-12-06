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Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку

06.12.2019 11:44
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Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку

Ранее сторона обвинения просила назначить в отношении Жукова четырехлетний срок заключения в колонии общего режима.

Решением Кунцевского суда Москвы в отношении студента четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, был вынесен приговор три года условно, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний.

«Используя сеть интернет, осуществил призывы к экстремизму, вина подсудимого подтверждается содержащимися в видео призывами к экстремизму», — огласила судья.

Ранее сторона обвинения просила назначить в отношении Жукова четырехлетний срок заключения в колонии общего режима. Со своей стороны он вину не признает.

Напомним также, что видеоблогер в первых числах августа был обвинен в организации беспорядков 27 июля в российской столице, после чего арестован. Позднее преследование именно по этому делу было прекращено, но предъявлено другое – публичные призывы к экстремизму, которые содержались в некоторых его роликах в YouTube-канале.

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