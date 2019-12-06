Гисметео: в новогоднюю ночь Москву ждет мороз -34°C

Однако, если сравнивать с другими сервисами, то погодные показатели существенно отличаются.

На сайте Гисметео обнародован прогноз, согласно которому в последнюю неделю уходящего года в российскую столицу придут сильные морозы, передает Газета.ру. Так, морозы ударят по региону 27 декабря – на этот день прогнозируется до -14°C, далее с каждым днем будет холодать. В итоге самый мороз придется на новогоднюю ночь, в которую ожидается до -34°C.

Однако, если сравнивать с другими сервисами, то на «Яндекс.Погода» погодные показатели существенно отличаются. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января сервис прогнозирует от -3 до -5°C.