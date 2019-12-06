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В Сингапуре арестован российский корабль, попавший под санкций США

06.12.2019 09:33
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В Сингапуре арестован российский корабль, попавший под санкций США

В августе прошлого года Штаты внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, включая «Гудзон» и «Севастополь».

Власти сингапурского порта приняли решение арестовать за долги российское судно «Севастополь», которое попало под санкции США. В разговоре с РИА Новости об этом проинформировал замгендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин. По его словам, Сингапур через суд планирует добиться решения продать судно.

Напомним, что в прошлом году Штаты отправили в санкционный список по КНДР две компании и шесть судов из РФ, включая «Гудзон» и «Севастополь». В ситуации с последним судно из-за невозможности сделать ремонт долгое время простояло в порту Сингапура, в итоге образовался долг, и власти приняли решение его арестовать.

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