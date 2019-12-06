Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев смог взыскать с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Коболев сообщил, что «эта часть выигрыша» была отражена в отчетности, а также заплачены все налоги и дивиденды.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в разговоре с изданием LIGA.net сообщил о результатах процедуры взыскания долгов с «Газпрома», передает РИА Новости. В частности, по решению Стокгольмского арбитража, с российской компании Киев смог взыскать 2,1 миллиарда долларов.

Коболев добавил, что эта сумма только 45% всей компенсации, которую арбитраж присудил в феврале прошлого года. Глава украинской компании также рассказал о том, что «эта часть выигрыша» была занесена в отчетность, со всеми уплаченными налогами и дивидендами. Таким образом, резюмировал Коболев, данная сумма практически полностью попала в украинский госбюджет.