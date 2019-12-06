Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации

О планах главы США рассказал российский постпред Василий Небензя.

Глава США Дональд Трамп заявил, что визовый отказ для делегации из России в ООН – это искусственная проблема, которая сказывается на имидже Штатов. Тем не менее, американский лидер обещал в этом разобраться. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил российский постпред Василий Небензя.

В минувший четверг Небензя стал участником вашингтонской встречи постпредов стран – членов СБ ООН, с присутствием президента США. «Президент, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить», — отметил Небензя.