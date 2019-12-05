Тысячи человек ежегодно умирают из-за чрезмерного употребления антибиотиков

Более 8 000 человек ежегодно умирают от устойчивых к антибиотикам бактерий в Японии.

Японские исследователи в центральной больнице Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк, или MRSA, и устойчивая к фторхинолону сальмонелла были основными причинами смертности среди пациентов в 2017 году.

Общее количество смертей, связанных с MRSA, составило более 4 200 в 2017 году, а число пациентов, умерших от сальмонеллы, составило более 3900, согласно данным исследователей. Злоупотребление пациентов антибиотиками и применение антибиотиков у животных, используемых для потребления, были названы в качестве причин смертельных случаев.

Хиросигэ Микамо, эксперт по бактериям в Медицинском университете Айти, сказал, что, на самом деле смертей от вышеназванных факторов гораздо больше. Фактическое число ежегодных смертей, не охваченных исследованием, легко перешагнет за 10 000.

Злоупотребление антибиотиками также может быть причиной около 35 000 ежегодных смертей в Соединенных Штатах и ​​33 000 человек в Европе. Ученые сообщили, что данные по Японии не были известны до исследовательского отчета.

Исследователи прогнозируют, что к 2050 году более 10 миллионов человек умрут от бактерий, устойчивых к антибиотикам.

В октябре во время заседания в Окаяме, Япония, министры здравоохранения стран G20 договорились принять срочные меры по устойчивости к антибиотикам, пишет UPI.