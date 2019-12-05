США ввели новые санкции против России

Под новые американские санкции попали 17 физлиц и 7 компаний России

Министерство Финансов США ввело новые санкции в отношении 7 российских компаний и 17 физических лиц, которые, по словам американского ведомства, связаны с киберпреступлениями. В Минфине США добавили, что ограничительные меры коснуться и организации Evil Corp и ее главных кибернетических операторов, так как деятельность этой компании якобы нанесла ущерб стране в размере $100 миллионов, пишет РИА Новости.