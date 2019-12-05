В Госдуме опровергли информацию о подорожании ОСАГО

«Этого не будет, я ответственно это заявляю», — подчеркнул глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тарифный коридор ОСАГО не может вырасти на 30%, в этом случае речь может идти только о подорожании на уровень инфляции. Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний. Таким образом он отреагировал на статью «Известий» о подорожании полиса на треть стоимости. «Этого не будет, я ответственно это заявляю», — подчеркнул Аксаков. Добавив, что в случае инфляционного подорожания цена вырастет меньше чем на четыре процента.