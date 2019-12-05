В Китае заявили, что не представляют угрозу для НАТО

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что растущий Китай – это растущая сила в поддержке мира и справедливости.

Растущее влияние со стороны Китая не говорит об угрозе и вражеском настрое для НАТО. Как передает РИА Новости, об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, высказываясь о заявлении по итогам саммита альянса, в котором говорилось о растущем влиянии Китая на мировую политику.

Как подчеркнула Хуа Чуньин, Китая является приверженцем мирного пути развития, выступая за гармонию и равенство. По словам дипломата, растущий Китай – это растущая сила в поддержке мира и справедливости. «Мы также обратили внимание на то, что многие внутри НАТО не хотят быть врагами Китая», - подчеркнула Хуа Чуньин.