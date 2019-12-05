Стрельба в Перл-Харбор: один погибший и трое пострадавших

Личность стрелявшего известна: это моряк ВМС США.

На военно-морской верфи в Перл-Харбор произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще минимум трое пострадали. Состояние двоих из них, как передает РИА Новости со ссылкой на Hawaii News Now, оценивается как критическое.

Сам инцидент произошел в 14.30. Личность стрелявшего известна: это моряк ВМС США. Как сообщается в заявлении объединенной базы Пёрл-Харбор — Хикэм, сначала он произвел стрельбу, ранив трех гражданских сотрудников Минобороны. Затем стрелок пытался самостоятельно свести счеты с жизнью. Однако, погиб стрелок или нет, не уточняется. На время случившегося база была закрыта.