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Крах российской космонавтики сильно преувеличен

04.12.2019 22:46
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Крах российской космонавтики сильно преувеличен

Роскосмос прокомментировал заявление о крахе России, как космической державы

Российская корпорация "Роскосмос" прокомментировала статью в издании The Hill, автор которой заявляет о крахе России, как космической державы после того, как США запустят свои пилотируемые космические корабли. Согласно информации, опубликованной пресс-службой "Роскосмоса", в корпорации считаю сильно преувеличенными заявления о крахе российской космонавтики, подчеркивая, что США уже много лет планируют начать запуск своих пилотируемых космических кораблей, но в настоящее время, американские астронавты вынуждены совершать полеты на МКС на российских "Союзах", пишет ТАСС.

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Американское издание The Hill предсказало крах России как космической державы
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