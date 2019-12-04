Крах российской космонавтики сильно преувеличен

Роскосмос прокомментировал заявление о крахе России, как космической державы

Российская корпорация "Роскосмос" прокомментировала статью в издании The Hill, автор которой заявляет о крахе России, как космической державы после того, как США запустят свои пилотируемые космические корабли. Согласно информации, опубликованной пресс-службой "Роскосмоса", в корпорации считаю сильно преувеличенными заявления о крахе российской космонавтики, подчеркивая, что США уже много лет планируют начать запуск своих пилотируемых космических кораблей, но в настоящее время, американские астронавты вынуждены совершать полеты на МКС на российских "Союзах", пишет ТАСС.