Аспирин может снизить риск смерти от некоторых видов рака

Исследователи сообщают, что те, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниям и колоректальным раком, получают наибольшую пользу от приема препарата три раза в неделю.

Использование аспирина три раза в неделю может снизить риск смерти среди людей с определенными типами рака. К таким выводам пришли ученые в своем новом исследовании, подтверждающим результаты предыдущих исследований использования аспирина.

Исследователи сообщают, что пожилые люди с раком простаты, легких, колоректальным раком или раком яичников, которые принимали аспирин три или более раз в неделю, на 15% реже умирали от своей болезни, чем те, кто этого не делал. А те, кто страдает расстройством ЖКТ и колоректальным раком, больше всего выиграли от приема аспирина, снижая риск смерти более чем на 25%.

«Мы обнаружили значительную связь между приемом аспирина и снижением смертности от всех причин, любого рака желудочно-кишечного тракта и колоректального рака среди людей в возрасте 65 лет и старше», - пишут авторы, исследователи из Института Национального центра в США.

Исследование не является первым, чтобы осветить потенциальные преимущества терапии аспирином при раке.

Анализ более 100 исследований, опубликованных The Lancet в 2012 году, показал, что «регулярное употребление аспирина снижает долгосрочный риск развития нескольких видов рака и риск распространения метастазов».

В другой статье, опубликованной в Annals of Oncology в 2015 году, отмечается, что, хотя «влияние аспирина на рак не проявляется по крайней мере через три года после начала применения», люди в возрасте от 50 до 65 лет, принимающие аспирин в течение 10 лет, имели относительное снижение количества раковых заболеваний и других событий в области здравоохранения в течение 15-летнего периода от 7 до 9% (у мужчин).

По данным исследования, отдельные люди могут по-прежнему получать пользу от ежедневного приема низких доз аспирина

Новое исследование включало в себя данные, собранные почти у 150 000 участников в возрасте 65 лет и старше в ходе скрининга на рак предстательной железы, легких, колоректального рака и рака яичников, при этом исследователи наблюдали за своим здоровьем в течение среднего периода более 12 лет.

В дополнение к общему снижению риска смерти авторы обнаружили, что преимущества аспирина в снижении риска смерти от рака были особенно положительными для тех, кто поддерживал более низкую массу тела, основываясь на индексе массы тела или ИМТ.

Например, участники с ИМТ менее 20, которые принимали аспирин три или более раз в неделю, снизили риск смерти от рака на 62% по сравнению с теми, у кого тот же ИМТ вообще не использовался, пишет UPI.

Основываясь на этих результатах, авторы говорят, что «в будущих исследованиях следует дополнительно изучить связь ИМТ с эффективностью аспирина в качестве средства для профилактики рака для адаптации к изменяющимся глобальным тенденциям ожирения».