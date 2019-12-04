Самые длинные водопады в мире могут находиться в Гренландии

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что талая вода оказывает большое влияние на поток ледников Гренландии и что вся система может меняться даже быстрее, чем считалось ранее.

Каждое лето на вершине ледяного покрова Гренландии образуются озера и реки талой воды. Новое исследование с использованием специально разработанных беспилотных летательных аппаратов показывает, что когда эта сезонная система пересекается с трещинами в пласте, она может посылать миллионы галлонов под лед, что помогает дестабилизировать один из крупнейших факторов, способствующих повышению уровня моря.

Команда исследователей из Кембриджского университета использовала беспилотники , чтобы показать , как талая вода расширила озеро, пока оно не вступило в контакт с разломом, который образовался в прошлом году. Разлом, в свою очередь, распространился дальше под озеро, вызывая его быстрое истощение. За пять часов 1,3 миллиарда галлонов (пять миллионов кубических метров или 2000 олимпийских плавательных бассейнов) стекали к нижней части ледяного щита.

Это быстрое истощение создает типичные сезонные ледяные пещеры, называемые муленами.

«Учитывая, что ледяной покров обычно имеет толщину в километр или более, поток воды в мулены может быть самым большим в мире водопадом», - говорят ученые из Кембриджа.

Когда осушение было закончено, две трети первоначального объема озера было направлено на дно ледяного покрова, где она может ускорить поток льда к морю.

«Возможно, мы недооценили влияние этих ледников на общую нестабильность ледяного покрова Гренландии», - сказал соавтор работы Том Чадли, аспирант в Кембридже и пилот беспилотного летательного аппарата команды. «Редко можно наблюдать эти быстро истощающиеся озера - нам посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время».

«Эти ледники уже движутся довольно быстро, поэтому воздействие озер может показаться не таким драматичным, как на медленные ледники в других местах, но общий эффект на самом деле очень значительный», - сказал доктор Пол Кристофферсен, который руководил исследованием.

Если вы возьмете лед, потерянный с Гренландского ледяного щита, и вычтете скопившийся на нем снег, общая потеря все равно составит около миллиарда тонн льда в день, пишет Forbes.