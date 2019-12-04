Роскосмос прокомментировал прогноз о крахе РФ как космической державы

Владимир Устименко заявил, что в Роскосмосе к высказываниям о крахе российской космонавтики относятся спокойно

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко ответил на прогноз американского издания The Hill о крахе России как космической державы из-за запуска регулярных пилотируемых миссий американских космических кораблей к МКС.

Устименко напомнил, что США не в первый раз устраивают "похороны" российской космонавтики. Однако, американцы до сих пор продолжают заказывать у Российской Федерации кресла по пилотируемой программе. Глава пресс-службы госкорпорации добавил, что в Роскосмосе к подобным высказываниям относятся спокойно. Также он подчеркнул, что время покажет, насколько оправданы заявления американского издания The Hill о крахе российской космонавтики, пишет "Газета.ру".