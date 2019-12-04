Американское издание The Hill предсказало крах России как космической державы

Американское издание The Hill утверждает, что реализация программы NASA Commrercial Crew станет "началом конца России как космической державы"

Запуск регулярных пилотируемых миссий американских космических кораблей к МКС станут "началом конца Российской Федерации как космической державы". Об этом говорится в американском издании The Hill.

Также в публикации говорится о том, что запуск программы NASA Commrercial Crew должен стартовать летом 2020 года. Ранее ее старт переносили на три года из-за выявленных технических проблем и ряда недоработок. Отмечается, что реализация этой программы позволит США отправлять своих астронавтов на американских кораблях.

Также, по информации издания The Hill, стоимость отправки одного космонавта США на российском корабле "Союз" обходилась стране в $85 млн и прекращение таких выплат якобы сильно ударит по космической отрасли России.

Ранее сообщалось, что NASA хочет приобрести два дополнительных места на российских космических кораблях "Союз", чтобы обеспечить доставку своих космонавтов на МКС до сентября 2021 года, пишет РИА Новости.