Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Основными рисками для экономики РФ являются ослабление мировой экономики, введение новых санкций, а также медленная диверсификация российского экспорта и тенденция сокращения рабочей силы

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.

Основными внешними рисками являются ослабление мировой экономики и усиление торговой напряженности. Помимо этого Российская Федерация по-прежнему остается уязвимой для введения новых экономических санкций.

К внутренним факторам, препятствующим развитию российской экономики, относятся медленная диверсификация экспорта РФ, сокращение прямых иностранных инвестиций, а также невысокие пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах. Кроме того во Всемирном банке считают, что в стране тенденция сокращения рабочей силы может сохраниться до 2027 года, пишет "Известия".