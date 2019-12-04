В России вводится запрет на ввоз мяса из Аргентины и Парагвая

Это связано с обнаружением в говядине и говяжьих субпродуктах рактопамина – вещества, являющегося стимулятором роста.

С 18 декабря Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз мясной продукции, производителями которой являются некоторые компании Аргентины и Парагвая. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, это связано с обнаружением в говядине и говяжьих субпродуктах рактопамина – вещества, являющегося стимулятором роста. Уточняется, что ограничения вводятся в отношении пяти аргентинских и двух парагвайских компаний. Однако не исключено, что в дальнейшем запрет может быть введен в отношении всей говядины и продукции из мяса КРС, производимой в этих двух странах.