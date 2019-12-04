Россия призывает США отказаться от «порочной визовой практики»

В посольстве убеждены, что подобные действия Штатов приводят к деградации, которая может наступить в отношениях между странами.

Российское посольство в Вашингтоне обратилось в властям США оставить «порочную визовую практику», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства. В посольстве убеждены, что подобные действия Штатов приводят к деградации, которая может наступить в отношениях между странами. Кроме этого, такие шаги вступают в противоречие с заявлениями, ранее сделанными представителями Администрации США о нормализации ситуации. Представители посольства также выразили надежду, что Вашингтон откажется от подобной практики.