Пермь: мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

Стрелявшим оказался 50-летний ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы, которую в Перми по прохожим открыл один из местных жителей, погибла женщина. Еще один человек ранен. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию краевого СК, стрелявшим оказался 50-летний ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире, после чего вышел на улицу и продолжил. Разрешения на хранение оружия у него не было. Во время задержания он задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии. По факту возбуждено несколько уголовных дел.