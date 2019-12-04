Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ДЕК, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    64,1948
EUR (ЦБ)    71,0608

04 ДЕК, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    64,1948
EUR (ЦБ)    71,0608

Пермь: мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

04.12.2019 10:37
Комментарии
Пермь: мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

Стрелявшим оказался 50-летний ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы, которую в Перми по прохожим открыл один из местных жителей, погибла женщина. Еще один человек ранен. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию краевого СК, стрелявшим оказался 50-летний ранее судимый мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире, после чего вышел на улицу и продолжил. Разрешения на хранение оружия у него не было. Во время задержания он задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии. По факту возбуждено несколько уголовных дел.

Комментировать (без регистрации)
США снова отказали в выдаче виз российской делегации
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Смерть смартфонов наступит через два года. Что придет им на смену?

Смерть смартфонов наступит через два года. Что придет им на смену?
Новые возможности

Россия и Украина договорились по нефти. Смогут ли по газу?

Россия и Украина договорились по нефти. Смогут ли по газу?
Экономика

Перспективы России. Каким видят будущее страны эксперты форума Финансового университета?

Перспективы России. Каким видят будущее страны эксперты форума Финансового университета?
События и факты

Госуслуги, Налоговая и Пенсионный фонд. Что власти установят на ваши гаджеты

Госуслуги, Налоговая и Пенсионный фонд. Что власти установят на ваши гаджеты
Экономика

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?
Экономика 1

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?
События и факты

Узнай, страна

В столице Мордовии запустили новые очистные сооружения стоимостью более 1,6 млрд рублей

В столице Мордовии запустили новые очистные сооружения стоимостью более 1,6 млрд рублей

В Татарстане на заводе «КамАЗ» начали тестирование высокоточного беспилотного грузовика

В Татарстане на заводе «КамАЗ» начали тестирование высокоточного беспилотного грузовика

В Калужской области создали уникальный портативный дефибриллятор для служб спасения и реанимации

В Калужской области создали уникальный портативный дефибриллятор для служб спасения и реанимации

В Самарской области запущена высокоскоростная линия розлива соков, не имеющая аналогов в России

В Самарской области запущена высокоскоростная линия розлива соков, не имеющая аналогов в России

Новости дня

13:51 Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7 Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:04 В России вводится запрет на ввоз мяса из Аргентины и Парагвая В России вводится запрет на ввоз мяса из Аргентины и Парагвая
11:46 Россия призывает США отказаться от «порочной визовой практики» Россия призывает США отказаться от «порочной визовой практики»
09:26 Пушков заявил, что «возвращение» Крыма Украине с помощью США – это фантазии Пушков заявил, что «возвращение» Крыма Украине с помощью США – это фантазии
08:24 США снова отказали в выдаче виз российской делегации США снова отказали в выдаче виз российской делегации
07:27 В бундестаге подвергли критике позицию Украины по «Северному потоку – 2» В бундестаге подвергли критике позицию Украины по «Северному потоку – 2»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 ДЕК, 23:53 Общественный ткач строит самые большие в мире гнезда Общественный ткач строит самые большие в мире гнезда

Узнай, страна!

13:27 В столице Мордовии запустили новые очистные сооружения стоимостью более 1,6 млрд рублей В столице Мордовии запустили новые очистные сооружения стоимостью более 1,6 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 НОЯ, 10:13 В информационном мире грядут перемены В информационном мире грядут перемены
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter