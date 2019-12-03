Проезд в столичном метро подорожает

Проезд в метро Москвы подорожает с 1 февраля будущего года.

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В предстоящем году изменится стоимость билетов на одну поездку в столичном метро, они подорожают на 2 рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию президиума московского правительства.

В соответствии с новыми правилами, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в метро, поездах МЦК и Московских центральных диаметров (зона «Центральная») составит 40 руб., стоимость единого билета на одну поездку составит 57 руб., а стоимость поездки по тарифу «90 минут» будет 62 руб.

Также известно, что цена безлимитных билетов на все виды общественного транспорта останется неизменной.