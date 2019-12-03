США пытаются расширить "нормандский формат"

США проводят консультации для того, чтобы расширить "нормандский формат".

Во время выступления в Конгрессе США заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о том, что в настоящее время идут консультации о возможности расширения "нормандского формата". Он подчеркнул, что хотя Соединенные штаты официально не входят в "нормандскую четверку", проводятся достаточно плотные переговоры по вопросу расширения формата. Хейл не уточнил, ведется ли речь о вхождении США в "нормандский формат" и пообещал предоставить конгрессменам дополнительную информацию по ситуации, пишет РИА Новости.