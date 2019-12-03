Кремль отреагировал на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский Су-24 в Сирии был сбит по личному приказу президента Турции Тайипа Эрдогана.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что та информация, которою распространили некоторые СМИ о якобы личном приказе турецкого лидера Тайипа Эрдогана сбить российский Су-24 в Сирии, не является достоверной. По словам Пескова, информация поступила из непонятного источника и является обезличенной. Также, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль в данной ситуации руководствуется официальной информацией предоставленной Анкарой, согласно которой приказ о необходимости сбить российский истребитель отдавал не президент Турции, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной с турецкого истребителя F-16. Инцидент произошел на территории Сирии недалеко от турецкой границы. Пилот Олег Пешков смог катапультироваться, но приземлиться ему не удалось, так как с земли его расстреляли боевики.