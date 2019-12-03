Вопрос о нештрафуемом пороге превышения скорости нуждается в доработке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что решения по вопросу снижения порога нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч пока нет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который является председателем партии "Единая Россия", во время встречи партии с гражданами рассказал о ситуации с возможностью снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам, превышение скорости на 10 км/ч достаточно сложно определить и не всегда возможно "уловить" на спидометре. Поэтому это может стать поводом для того, чтобы попытаться оштрафовать как можно больше людей.

Медведев заверил граждан, которые пришли в центральный офис партии в Москве, что даст поручение вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву еще раз проработать данный вопрос, пишет ТАСС.