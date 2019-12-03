Как возникает язык?

Новое исследование ученых из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка дает представление о первых шагах.

Как возникли языки мира - в значительной степени загадка. Учитывая, что на это могли уйти тысячелетия, интересно посмотреть, как глухие люди могут спонтанно создавать новые языки жестов. Наблюдения показали, что, когда глухие незнакомцы собираются вместе в общине, они за короткое время придумывают свой собственный язык жестов. Наиболее известным примером этого является никарагуанский язык жестов, появившийся в 1980-х годах. Интересно, что дети играли важную роль в развитии этих новых языков. Однако, как именно это произошло, не было задокументировано, как описывает Мануэль Бон:

«Мы относительно мало знаем о том, как социальное взаимодействие становится языком. Именно здесь начинается наше новое исследование».

В серии исследований исследователи из Лейпцигского исследовательского центра развития детей в раннем возрасте и Института эволюционной антропологии им. Макса Планка попытались воссоздать именно этот процесс. По словам Грегора Качеля, эта идея уже давно существует. Но возникла проблема: как заставить детей общаться друг с другом, не возвращаясь к разговору друг с другом? Решение было найдено в разговорах Skype между двумя исследователями из Германии и их коллегой Майклом Томаселло в США. В ходе исследования детей пригласили остановиться в двух разных комнатах, и между ними была установлена ​​связь по Skype. После краткого ознакомления с обстановкой исследователи украдкой выключили звук и увидели, как дети находят новые способы общения, выходящие за рамки разговорной речи.

Задача детей состояла в том, чтобы описать изображение с разными мотивами в координационной игре. С помощью конкретных вещей, таких как молоток или вилка, дети быстро находили решение, имитируя соответствующее действие (например, прием пищи) в жесте. Но исследователи неоднократно предлагали детям новые, более абстрактные картины. Например, они представили белый лист бумаги в качестве рисунка. Изображенное «ничто» трудно описать. Качель рассказывает, как двое детей, тем не менее, справились с этой задачей:

«Сначала отправитель попробовал всевозможные жесты, но его партнер дал понять, что он не знает, что это значит. Внезапно наш отправитель потянул свою футболку в сторону и указал на белую точку на его цветной футболке. У обоих был настоящий прорыв: конечно! Белый! Как белая бумага! Позже, когда роли поменялись, у получателя не было белого пятна на футболке, но он все же пошел по тому же пути: он стянул футболку в сторону и указал на нее. Партнер сразу понял, что делать».

За очень короткое время они создали знак абстрактной концепции. В ходе исследования изображения, которые нужно было изображать, становились все более и более сложными, что также отражалось в жестах, которые производили дети. Чтобы передать, например, взаимодействие между двумя животными, дети изобрели отдельные жесты для актеров и действий и начали их комбинировать, создавая таким образом небольшую локальную грамматику.

Как появляется язык? Основываясь на настоящем исследовании, следующие шаги кажутся правдоподобными: во-первых, люди создают ссылку на действия и объекты через знаки, которые напоминают вещи. Необходимым условием для этого является общий опыт взаимодействия между партнерами. Партнеры также координируют свои действия, подражая друг другу так, что они используют одни и те же знаки для одних и тех же вещей. Таким образом, знаки приобретают межличностное и в конечном итоге общепринятое значение. Со временем отношения между знаками и вещами становятся более абстрактными, а значение отдельных знаков - более конкретным. Грамматические структуры постепенно вводятся, когда возникает необходимость сообщать более сложные факты. Однако наиболее примечательным аспектом современных исследований является то, что эти процессы можно наблюдать в контролируемых условиях и в течение 30 минут, пишет EurekAlert.

Исследования показывают, что общение нельзя сводить только к словам. Когда нет возможности использовать обычный разговорный язык, люди находят другие способы донести свою мысль. Это явление служит основой для развития новых языков. Исследование Мануэля Бона, Грегора Качеля и Майкла Томаселло показывает, как могут выглядеть первые шаги в развитии нового языка. Однако, по словам Бона, в этот момент возникает множество новых вопросов: