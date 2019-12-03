Венгрия предлагает России вместе бороться за права нацменьшинств на Украине

Венгрия и Россия будут вместе защищать права национальных меньшинств на Украине, продвигая свою политику в ПАСЕ и ОБСЕ.

Во время пленарного заседания Госдумы РФ спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал о предложении, которое поступило от Национального собрания Венгрии. Так, венгерские парламентарии обратились к российским коллегам с предложением о совместной защите национальных меньшинств на Украине. По словам Володина, в первую очередь венгерская сторона предлагает обратить внимание на проблему изучения национальных языков, так как она является наиболее острой после принятия на Украине закона о языке.

При этом спикер напомнил Европейскому парламенту, ОБСЕ и ПАСЕ о большом количестве не только россиян, но и венгров и поляков, проживающих на территории Украины. Он призвал вышеназванные организации обратить внимание на их права в свете того, что Украина стремиться стать европейской страной. Володин подчеркнул, что Украина должна избавиться от национализма в политике, если действительно стремится в Европу, пишет ТАСС.