Эксперты оценили новогодний стол россиян в этом году

Россияне рассказали, какие продукты будут приобретать к праздничному новогоднему столу.

Компания Nielsen провела собственные исследования и выяснила, какую сумму россияне собираются потратить на новогодний стол. Так, в среднем, россияне потратят на приобретение продуктов к Новому году порядка 10 тыс. рублей. Причем самыми популярными продуктами по данным исследования являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо и мясные продукты, птица и рыба. А вот среди алкогольных напитков первое место занимают шампанское и игристые вина, самыми же популярными безалкогольных напитков россияне назвали фруктовые соки.

Также специалисты выяснили, что около 68% опрошенных планируют провести новогодние праздники дома, а 85% из них будут готовить праздничный новогодний ужин, пишет РИА Новости.