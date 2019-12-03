Ученые разрабатывают таблетки для быстрой потери веса

Согласно новому исследованию, механизм мозга, который позволяет нам поддерживать постоянную температуру тела, также может быть ключом к быстрой потере веса.

Группа ученых из Scripps Research под руководством доктора Бруно Конти в экспериментах с мышами, которым давали еду с ограничением калорий, обнаружили, что блокирование рецептора мозга, который обычно регулирует тепло тела, приводит к значительному снижению веса.

Полученные результаты будут дополнительно изучены как потенциальный подход к лечению ожирения, которую Всемирная организация здравоохранения назвала глобальной эпидемией. Ожирение затрагивает практически все возрастные и социально-экономические группы - увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, рака и многих других серьезных заболеваний.

"До 50% того, что мы едим каждый день, используется в качестве энергии для поддержания температуры тела. Но когда пищи мало, млекопитающие приспосабливаются, понижая свою температуру, ограничивая расход энергии и потерю веса", - говорит доктор Конти.

Некоторые виды, отмечает он, могут перейти в спячку. Конечно, люди не впадают в спячку, когда они сидят на диете с ограничением калорий, но они, естественно, имеют более низкую температуру тела, как и другие млекопитающие. И это затрудняет потерю веса на диете.

"Это основной механизм выживания", - добавляет Конти. "Тело говорит: давайте сегодня сэкономим энергию и, может быть, завтра найдем еду".

В продолжение своих более ранних исследований продолжительности жизни и старения, Конти и его команда исследовали клеточные механизмы, которые регулируют реакцию охлаждения организма на ограничение калорий. Биологические данные, полученные в сотрудничестве с исследовательской лабораторией Scripps Гэри Сиуздака, доктора философии, позволяют предположить, что опиоидные соединения, которые естественным образом встречаются в организме, могут быть опосредованными этими эффектами.

Затем команда проверила, повлияет ли блокирование активности опиоидных рецепторов на температуру тела во время ограничения калорий. Это было так. Они также определили, что этот механизм однозначно регулируется одним из трех известных типов опиоидных рецепторов: каппа-опиоидный рецептор. Это открытие имело смысл, поскольку каппа-рецептор является наиболее распространенным опиоидным рецептором в гипоталамусе, часть мозга, о которой известно, что она играет роль в регулировании как температуры тела, так и питания.

"Когда мы блокировали рецептор каппа, животные не понижали свою температуру во время ограничения калорий и теряли больше массы тела", - говорит Конти.

Аналогичные результаты были получены с мышами, у которых развилось ожирение, вызванное диетой. Блокирование каппа-опиоидного рецептора во время ограничения калорий почти удваивает потерю массы тела, которую обычно испытывают тучные животные, если их рецептор функционирует. Однако, когда животным разрешалось есть свободно, блокирование каппа-опиоидного рецептора не влияло на температуру тела и не изменяло нормальную скорость потери массы тела.

Это важно, говорит Конти, так как говорит нам, что блокаторы каппа-опиоидов эффективны, но что лекарство способно влиять на массу тела только у животных, которые соблюдают диету.

Полученные данные позволяют предположить, что путем перевода этих результатов на людей фармацевтический продукт может помочь тем, кто борется с лишним весом, несмотря на их приверженность диете с ограничением калорий. В качестве следующего шага Конти хотел бы изучить вопрос о том, могут ли существующие лекарства, которые, как известно, блокируют каппа-рецептор, быть повторно использованы и усовершенствованы для безопасного лечения ожирения, пишет MedicalNews.