«Камаз» приступил к тестированию беспилотного грузовика

Проект «Одиссей» может стать первым шагом на пути к роботизации промышленной техники, включая ту, которая функционирует в экстремальных условиях.

В России проходят тестовые заезды беспилотного автомобиля «Камаз-4308». Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании, проект был назван «Одиссей». Как сообщается, работы проходят в рамках промышленной площадки предприятия. В частности, осваивается перевозка кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

Машины-роботы, как говорится в сообщении компании, могут подходить для любых производств, которые нуждаются в челночных перевозках по заданным маршрутам. Как отметил председатель совета директоров «Камаза» Сергей Чемезов, проект может стать первым шагом на пути к роботизации промышленной техники, включая ту, которая функционирует в экстремальных условиях.