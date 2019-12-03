Завершено расследование дела о сгоревшем в Шереметьево SSJ-100

Командир экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов отрицает свою вину в нарушении положений о безопасности и причастность к авиакатастрофе.

Завершено предварительное расследование уголовного дела, где главным фигурантом являлся командир экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов, отрицающий свою вину в нарушении положений о безопасности и причастность к авиакатастрофе в Шереметьево. Этот факт в разговоре с ТАСС подтвердил адвокат Павел Герасимов, который представляет семьи погибших в авиакатастрофе.

В данный момент, по словам защитника, потерпевшие знакомятся с 20-томными материалами дела. После этого знакомится с делом потерпевшими начнут обвиняемый и его защита. И уже после этого дело будет передано в Генпрокуратуру, которой предстоит принять решение: передать дело в суд для рассмотрения по существу либо вернуть его следствию для устранения недостатков.