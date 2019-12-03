«Аэрофлот» призывает ФАС особо обратить внимание на рост цен на топливо

Глава авиакомпании также просит проанализировать рост цен, который наблюдется в российских аэропортах.

Гендиректор крупнейшей АК «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился с призывом к антимонопольщикам усилить внимание на рост цен на топливо, а также на обслуживание самолетов в российских аэропортах и рост цен, который наблюдется в воздушных гаванях. Как передает РИА Новости, об этом говорится в письме, адресованном руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

«Необходимо обратить внимание и на ценовую политику, проводимую поставщиками авиационного топлива по установлению цен на керосин в различных регионах», - говорится в письме Савельева.