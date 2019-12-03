Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча»

Для аргентинца это уже шестой «Золотой мяч». Таким образом он обошел своего ближайшего соперника Криштиану Роналду.

Знаменитый нападающий «Барсеоны» Лео Месси снова стал обладателем «Золотого мяча» - почетной награды, присуждаемой лучшему европейскому футболисту от французского журнала France Football. На торжественную церемонию в Париж Мессии прибыл в сопровождении своей семьи.

Для аргентинца это уже шестой «Золотой мяч». Всего на эту награду претендовало тридцать футболистов, в том числе его ближайший соперник португалец Криштиану Роналду (пять «Золотых мячей») из «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».