Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ДЕК, 11:05 МСК
USD (ЦБ)    64,4097
EUR (ЦБ)    70,9730

03 ДЕК, 11:05 МСК
USD (ЦБ)    64,4097
EUR (ЦБ)    70,9730

Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча»

03.12.2019 08:23
Комментарии
Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча»

Для аргентинца это уже шестой «Золотой мяч». Таким образом он обошел своего ближайшего соперника Криштиану Роналду.

Знаменитый нападающий «Барсеоны» Лео Месси снова стал обладателем «Золотого мяча» - почетной награды, присуждаемой лучшему европейскому футболисту от французского журнала France Football. На торжественную церемонию в Париж Мессии прибыл в сопровождении своей семьи.

Для аргентинца это уже шестой «Золотой мяч». Всего на эту награду претендовало тридцать футболистов, в том числе его ближайший соперник португалец Криштиану Роналду (пять «Золотых мячей») из «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?
Экономика

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?
События и факты

«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ

«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ
Экономика

От 100 тысяч и больше. В каких регионах России самые высокие зарплаты?

От 100 тысяч и больше. В каких регионах России самые высокие зарплаты?
Экономика

Россия и Китай запускают «Силу Сибири». Что нужно знать о первом газопроводе в Поднебесную?

Россия и Китай запускают «Силу Сибири». Что нужно знать о первом газопроводе в Поднебесную?
События и факты

Своя чужая боль. Как выжить когда близкий тяжко болен?

Своя чужая боль. Как выжить когда близкий тяжко болен?
Бизнес и психология

Узнай, страна

Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ

Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ

В Свердловской области изготовили новое оборудование для ракетного комплекса «Ангара-А5»

В Свердловской области изготовили новое оборудование для ракетного комплекса «Ангара-А5»

В Подмосковье увеличили число пассажирских мест в поездах МЦД на 1млн в сутки

В Подмосковье увеличили число пассажирских мест в поездах МЦД на 1млн в сутки

В Томской области открыли новый животноводческий комплекс с эффективной переработкой отходов

В Томской области открыли новый животноводческий комплекс с эффективной переработкой отходов

Новости дня

09:58 «Аэрофлот» призывает ФАС особо обратить внимание на рост цен на топливо «Аэрофлот» призывает ФАС особо обратить внимание на рост цен на топливо
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
07:19 Захарова ответила Зеленскому, заявившему о «сбившихся с пути» жителях ДНР и ЛНР Захарова ответила Зеленскому, заявившему о «сбившихся с пути» жителях ДНР и ЛНР
02 ДЕК, 23:09 Украшенная древесная змея может пролететь до 90 метров Украшенная древесная змея может пролететь до 90 метров
02 ДЕК, 22:44 Ученые разрабатывают новые методы изучения иностранных языков Ученые разрабатывают новые методы изучения иностранных языков
02 ДЕК, 22:34 Зеленский готов согласиться с экономическим статусом "Северного потока - 2" Зеленский готов согласиться с экономическим статусом "Северного потока - 2"
02 ДЕК, 22:00 За отказ от локализации данных россиян в РФ будут штрафовать За отказ от локализации данных россиян в РФ будут штрафовать
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 ДЕК, 21:56 ГИБДД стремится пересадить владельцев автомобилей на общественный транспорт ГИБДД стремится пересадить владельцев автомобилей на общественный транспорт

Узнай, страна!

10:40 Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на уровне регионов РФ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 НОЯ, 10:13 В информационном мире грядут перемены В информационном мире грядут перемены
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter