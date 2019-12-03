Захарова ответила Зеленскому, заявившему о «сбившихся с пути» жителях ДНР и ЛНР

Ранее глава Украины заявил, что собирается бороться за жителей ДНР и ЛНР, которые «сбились с пути».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу утверждения главы Украины Владимира Зеленского, который предложил сторонникам России покинуть пределы страны. Как передает РИА Новости, речь идет о его интервью изданию Spiegel, в беседе с которым он заявил, что собирается бороться за жителей ДНР и ЛНР, которые «сбились с пути». По словам Зеленского, каждый может выбирать, где ему проживать, однако те, «кто за Россию», могут покинуть Донбасс.