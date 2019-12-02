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Ученые разрабатывают новые методы изучения иностранных языков

02.12.2019 22:44
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Ученые разрабатывают новые методы изучения иностранных языков

Существование языковой универсальности стало ключевым вопросом в психологии и лингвистике, поскольку понимание универсалий имеет решающее значение для разработки моделей восприятия информации при изучении иностранных языков.

В ходе углубленного изучения лингвистической универсальности исследователи Лобачевского университета изучали движения глаз читателя при чтении текстов на разных языках. Исследование было направлено на изучение универсальных и языковых эффектов движений глаз при чтении текстов. Для этого было проведено сравнение движений глаз русскоязычных студентов при чтении русских текстов и движений глаз англоязычных студентов при чтении английских текстов.

Предложения были выбраны в качестве единиц анализа, а показатели, отражающие глобальные свойства движений глаз при чтении, были проанализированы и сравнены. Следует отметить, что тексты, использованные в исследовании, были переведенными версиями оригинальных текстов на английском языке.

Исследование включало использование технологии слежения за глазами. Отслеживание глаза - это процесс определения координат точки взгляда, то есть точки пересечения оптической оси глазного яблока и плоскости наблюдаемого объекта или экрана, на котором представлен некоторый визуальный стимул.

Как отмечает один из авторов исследования, Валерия Демарева, доцент кафедры психофизиологии факультета социальных наук Лобачевского университета, исследователи проверили свою гипотезу, в которой «плотность», то есть информационная нагрузка слов языка - это универсальный параметр, который определяет движение глаз при чтении текстов на этом языке. Поскольку слова в русском языке длиннее, чем в английском, плотность информации слов в английском языке должна быть больше. Следовательно, количество фиксаций (когда точка взгляда поддерживается в одном месте в течение определенного периода времени) и амплитуда саккад (длина движений глаз) будут больше, тогда как продолжительность фиксаций будет меньше при чтении эквивалентных текстов на русском языке по сравнению с английским языком.

Было обнаружено, что при чтении эквивалентных текстов русскоязычные студенты демонстрировали более длительное общее время для чтения предложений, с меньшим количеством фиксаций, меньшей амплитудой правосторонних саккад и более короткими фиксациями, чем у англоязычных студентов при чтении англоязычных текстов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о более короткой продолжительности фиксаций, но противоречат гипотезе саккад с более высокой амплитудой и большим количеством фиксаций в менее насыщенном информацией русском языке по сравнению с английским.

"Можно предположить, что на движения глаз в этом исследовании повлияли другие особенности русского языка (в дополнение к плотности информации). Следовательно, плотность языка не является универсальным фактором, влияющим на движение глаз при чтении", - говорит Валерия Демарева.

Полученные результаты по языковым универсалиям и специфике русского языка могут быть использованы для оптимизации процесса преподавания русского языка как иностранного. Можно разработать оригинальную методологию выбора индивидуальных упражнений для улучшения языковых навыков на основе данных отслеживания глаз.

Психофизиологические исследования эффекта плотности на русском и английском языках имеют важное значение для разработки межлингвистических моделей чтения и очень актуальны, пишет BrightSurf.

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