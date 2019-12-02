Зеленский готов согласиться с экономическим статусом "Северного потока - 2"

Украина готова согласится с тем, что "Северный поток-2" не политический, а экономический проект, но только при условии заключения нового десятилетнего соглашения на транзит газа.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о своем видении ситуации, сложившейся вокруг подписания контракта на продление транзита российского газа через территорию Украины. Зеленский заявил, что на полях саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже, он обсудит заключение транзитного соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о транзите российского газа не должен быть увязан с тем, что происходит сейчас на Востоке Украины. При этом украинский лидер отметил, что в случае, если российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подпишут новый транзитный контракт на десять лет, он согласится с утверждением российской стороны о том, что "Северный поток - 2" является не политическим, а экономическим проектом, пишет РБК.